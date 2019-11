Medicina: gli studenti iniziano le attività di simulazione

ALESSANDRIA - Primo laboratorio di simulazione per gli studenti del secondo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia iscritti all'anno accademico 2019/2020. Il Laboratorio si svolge al Corso di Laurea Infermieristica, ospitato nei locali nell’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, nell’aula di simulazione, per dare avvio alle prime attività di tipo pratico sui manichini, per un primo approccio attraverso la simulazione su prelievo, medicazione, bendaggio, per passare poi alla rilevazione dei parametri vitali, esecuzione Ecg e altri aspetti di tipo tecnico e dare quindi ai giovani studenti la possibilità di apprendere in un contesto protetto con l’ausilio di manichini e simulatori.

La presenza degli studenti del Corso di Laurea in Medicina rappresenta la concretizzazione della sinergia tra l’Azienda Ospedaliera e l’Università del Piemonte Orientale.