300 bambini in cerchio. Per dire "Ciao Marco. Ciao eroi"

Al centro del campo i Barberans, i compagni di squadra di Marco Triches, uno dei tre vigili del fuoco morti nella tragedia di Quargnento. Attorno a loro 300 bambini, con allenatori e accompagnatori, abbracciati per formare un enorme cerchio. Dalle loro mani sono volati verso il cielo palloncini bianchi, rossi e neri, i colori della squadra 'old'. Applausi, lacrime, grande commozione, anche la voglia di onorare sul campo Marco, Matteo e Nino.

Ed è stata battaglia al Trofeo San Baudolino, nelle categorie Under 6, 8, 10 e 12, tra Alessandria Rugby organizzatrice, Seregno, Lyons Piacenza e Province dell'Ovest. Alla società genovese la coppa, per il primo posto nell'Under 8 e nell'Under 12, nell'Under 10 svetta Seregno.

I padroni di casa abbonati alla piazza d'onore, secondi in tutte e tre le categorie, con progressi evidenti per la tecnica e la personalità. Da parte di tutti grande impegno in una competizione molto importante e sentita dalla società. Una giornata indimenticabile, grazie anche al 'terzo tempo' preparato dai genitori e al coinvolgimento di molti volontari.

Prossimo appuntamento il 24, ancora in casa, sede del raggruppamento regionale organizzato dalla federazione

Molto lavoro per Sergiu Taschina, allenatore dell'Under 14 sconfitta nettamente (63-7) a Collegno: il gruppo è numeroso e deve maturare ancora molto, nel gioco e nel carattere.