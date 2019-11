ALESSANDRIA - Ore 9.51 - Parla il procuratore capo, Enrico Cieri.

Ore 9.47 - Giovanni Vincenti avrebbe studiato questo piano per incassare il premio dell'assicurazione, riattivata ad agosto e che prevedeva anche danneggiamento ed esplosione. Le bombole - 2 sono state ritrovate nell'immediatezza dei fatti, 1 ieri nel corso degli scavi - sono state posizionate il 4 novembre ed acquistate in più riprese. Gli ordigni avrebbero dovuto esplodere all'1.30: la prima esplosione è avvenuta per sbaglio - "importante il contributo dei tecnici del Ris di Parma", le parole del procuratore Cieri -. Accidentalmente è stato attivato un programma ulteriore a mezzanotte in punto. Vincenti, proprietario della magione, aveva aperto le bombole il giorno prima e ha ripetuto più volte agli inquirenti, durante la confessione di ieri, che non avrebbe mai voluto quelle conseguenze. Dopo il primo scoppio era sconvolto ma avrebbe potuto allertare i soccorsi che all'interno c'erano ancora degli ordigni inesplosi. Il timer è stato comprato in un distributore di Alessandria, parte del 'bugiardino' è stato ritrovato sul comò della camera da letto.

Ore 9.40 - Cieri: "Un atto doloso per il premio assicurativo"

Ore 9.38 - Il massimale di assicurazione era di 1 milione e mezzo. Cieri: "Posizione della moglie meritevole di ulteriore accertamenti"

Ore 9.37 - La procura sostiene che avrebbe potuto evitare tutto questo se avesse avvertito i soccorritori che sulle loro teste erano attivate 5 bombole di gas.

Ore 9.36 - "E' stata una confessione precisa ed esaustiva. Ha detto di aver voluto solo provocare danni a cose"

Ore 9.31 - "Giovanni Vincenti ha confessato": così il procuratore Enrico Cieri in conferenza stampa