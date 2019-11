"Triplo guaio", un fumetto per dare un 'volto' alla malattia

ALESSANDRIA – Giovedì 7 novembre alle 18 nella Sala d'attesa del Day Hospital Oncoematologico dell'Ospedale si terrà un incontro in cui saranno protagonisti Isabella Di Leo, autrice del fumetto su web (da cui è nato ora un libro) Triplo guaio!, un trio musicale, composto da Egidio Perfumo, Fabio Cadamuro, Lele Paiuzzi (dei gruppi musicali "Strada 195" e "Futura" ) e le donne della Bios - Associazione Donne Operate al Seno.

Isabella Di Leo ha incontrato il tumore alla mammella giovanissima (a 28 anni) e ha reagito a questo evento in un modo inusuale, con tanta verve e ironia: ha realizzato un fumetto in cui ha dato un "volto" alla malattia, ma anche agli alleati (la chemioterapia, ecc), per poter dare sostegno a se stessa, in primo luogo. I suoi sketches sono diventati rapidamente virali sul web, essendosi rivelati un grande aiuto per migliaia di donne che affrontavano la stessa lotta. Presenterà il libro nato da questa storia che sarà distribuito dalla Bios, e autograferà le copie ai presenti.

I tre musicisti intervalleranno il racconto della sua storia con canzoni scelte "ad hoc".