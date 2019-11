"Lei non sa chi sono io", la conoscenza di sé diventa commedia

ARQUATA SCRIVIA — Lo spettacolo “Lei non sa chi sono io”, scritto e interpretato da Federica Sassaroli, sarà in scena sabato 9 novembre al teatro della Juta di Arquata Scrivia (ore 21.00, biglietti 10 euro). Nel monologo, l’attrice illustra la storia, irriverente e poetica, di come affrontare le situazioni difficili tramite l’accettazione di sé. Perché tutto quello che ci accade nella vita avviene per un motivo preciso. Forse.

Federica Sassaroli – attrice, comica, speaker, insegnante di lingue, doppiatrice e formatrice – presta da anni la sua voce per Vodafone in italiano e in spagnolo. Vincitrice del Festival nazionale del cabaret in rosa e del Festival delle arti, si esibisce in diversi locali tra cui lo Zelig di Milano e il Teatro della Tosse di Genova, le cui registrazioni vanno in onda sul canale Comedy Central di Sky. I suoi spettacoli di narrazione in italiano e in lingua straniera, di teatro comico e di cabaret sono in scena dal 2006 in teatri, piazze e scuole. Laureata in Lingue e letterature straniere, è docente di spagnolo e inglese.