I segreti del burraco: tre serate per conoscere il gioco

NOVI LIGURE — Tre serate in compagnia del burraco: l’appassionante gioco di carte sarà il protagonista degli incontri organizzati dall’associazione Burraco Europa al circolo Dlf di via San Giovanni Bosco 44/a, a Novi Ligure. Nei giorni di martedì 12, 19 e 26 novembre, alle 21.00, arbitri federali saranno a disposizione per illustrare la storia del burraco, le regole, le strategie e non ultimo gli errori da evitare. «Gli argomenti delle serate sono adatti sia per i principianti sia per chi gioca regolarmente ma desidera migliorare le proprie capacità», spiega il presidente dell’associazione alessandrina Edoardo Vottero Fin. La partecipazione è gratuita, ma si consiglia la prenotazione al 335 5801155.