Un fiume di ricordi. A 25 anni dalla tragica alluvione in Piemonte

TORINO - In memoria degli eventi alluvionali che colpirono il Piemonte 25 anni fa, martedì 5 novembre dalle 10 alle 14 al Centro Congressi Unione Industriale – Sala Giovanni Agnelli in via Vela 17, si terrà un’Assemblea regionale aperta con la partecipazione dei sindaci (del 1994 e di oggi) dei Comuni colpiti e di numerose autorità piemontesi.

In particolare, oltre agli assessori e ai consiglieri regionali in carica, interverranno l'assessore regionale all'Urbanistica, Trasporti e Viabilità del 1994, i rappresentanti delle Prefetture delle province interessate dagli eventi, le autorità militari, le associazioni degli Enti locali, i Vigili del fuoco, la Protezione civile, il Corpo volontari antincendi boschivi, le Organizzazioni delle categorie produttive, professionali e sindacali e l’Ordine dei giornalisti.

In contemporanea allo svolgimento del Consiglio aperto, il Centro Congressi dell’Unione industriale ospiterà la mostra fotografica Un fiume di ricordi. L’alluvione del 4-5 e 6 novembre 1994 nelle foto di allora, promossa dal Consiglio regionale. La mostra si compone di 32 pannelli con istantanee scattate da dieci fotografi che all’epoca ritrassero la sciagura e una cartografia dell’evento, a cura di Arpa Piemonte.

La mostra sarà poi visitabile nel porticato di Palazzo Lascaris fino a venerdì 8 novembre dalle 10 alle 18.