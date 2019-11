Cuspo Basket cresce e annichilisce gli albesi

BASKET - Il Cuspo Basket torna alla vittoria sul campo, riscattando il passo falso della scorsa settimana. Lo fa sempre con una squadra cuneese ad Alba contro Langheting. Il risultato finale sarà di 69 a 42, match mai messo in discussione. Gli Aironi (partiti con Trombini L, Meardi, Campi, Riccino e Botti) già alla fine del primo parziale erano in vantaggio 18-10. Nel secondo periodo l’intensità difensiva aumenta, in particolare la stretta marcatura applicata al migliore dei loro dà i suoi frutti: 24 a 10 per gli Aironi e la partita si mette bene.

Il terzo e il quarto tempo sono di prassi per gli Aironi, rotazioni allungate a tutta la panchina e partita che termina a +27 per gli ospiti.

Soddisfatto il dirigente del Cuspo Gabriele Longhini. “Ottima risposta dopo la sconfitta con Acaja. Oni giocatore ha mantenuto il piano partita difensivo che avevamo preparato. Mentalmente stiamo crescendo instaurando il feeling tecnico che, ovviamente, un gruppo nuovo non può avere nell’immediato. È una vittoria che ci dà fiducia per l’ostacolo Carmagnola che si presenterà in casa nostra venerdì”.

Cupso Basket: Luccisano 5, Trombini L. 3, Caracci 7, Montano 11, Crozzolin 4 (14 rimbalzi), Riccino 2, Campi 12, Meardi 17, Botti 2, Trombini M. 1, Caruzzo, Mazzoglio 5. All. Panati.