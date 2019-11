Ospedale: al via i lavori di rinnovo dell'atrio di via Venezia

ALESSANDRIA – Da lunedì 4 novembre prenderanno avvio importanti lavori di rinnovo dei locali dell’atrio di via Venezia 16, uno dei due accessi principali dell’Ospedale Civile a causa dei lavori di ristrutturazione dell’atrio principale. L’atrio sarà chiuso i tempi necessari per consentire lo svolgimento dei lavori, circa due mesi, e sono previste varie alternative per consentire ai dipendenti e agli utenti l’ingresso da via Venezia.

Gli utenti a piedi saranno invitati, tramite opportuna segnaletica, ad entrare nel presidio attraverso l’originario accesso della banca ospedaliera dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, mentre dalle 6.30 alle 8 e dalle 16 alle 22 dovranno utilizzare il passo carraio; I pazienti diversamente abili potranno utilizzare il passo carraio tutti i giorni dalle 6.30 alle 22, così come dovranno fare i pedoni il sabato e la domenica. Le ambulanze continueranno ad utilizzare il passo carraio Tutti gli utenti sono invitati a prestare molta attenzione nell’utilizzo del passo carraio.

Il rinnovo dell’atrio di via Venezia rientra nel progetto La cura diviene ben-essere del più ampio processo di riorganizzazione degli spazi comuni previsto dal Piano Strategico 2018-2023. Il progetto che riguarda l’accoglienza, infatti, ha l’obiettivo di valorizzare, rivitalizzare e riqualificare i non luoghi, come i corridoi e gli ingressi, trasformandoli così in spazi di condivisione attraverso una pianificazione partecipata che si è svolta durante gli scorsi mesi.