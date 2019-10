Ottobre Rosa: si accende l’arco di piazza Genova

ALESSANDRIA - Da martedì 29 ottobre l’arco trionfale di piazza Genova sarà illuminato di rosa per aderire alla campagna Ottobre rosa – mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Per tutto il mese di ottobre, infatti, la campagna ha unito donne e uomini in ogni parte del mondo per accrescere la consapevolezza, raccogliere fondi e ispirare azioni significative nella lotta contro il tumore al seno, una patologia fortemente in crescita. La campagna è caratterizzata dall’illuminazione in rosa dei monumenti più rappresentativi delle città che intendono promuovere questa importante causa.

Anche Alessandria ha voluto aderire come ha spiegato l’assessore alle Pari Opportunità, Cinzia Lumiera: “Abbiamo voluto aggiungere alla molteplici azioni già messe in campo anche questo piccolo gesto simbolico che testimonia la nostra vicinanza e la sensibilizzazione delle istituzioni al tema. Si tratta di un piccolo gesto, lo ribadisco, ma che nel nostro caso appare molto significativo perché da tempo il Comune di Alessandria è impegnato insieme all’associazione Italiana Donne Medico per la diagnosi precoce del tumore mammario. Grazie a questa collaborazione sono già oltre 400 le donne trentenni e le quarantenni che sono state sottoposte gratuitamente ai controlli di screening. Questa collaborazione adesso si allargherà andando ad interessare tutta la fascia d’età compresa fra i 30 e i 44 anni. Ricordo che anche in assenza di fattori di rischio specifici è fondamentale sottoporsi a un controllo. La tempestività può realmente fare la differenza è aumentare la probabilità di guarigione fino al 95%”.