'Ecosistema urbano': Alessandria sempre meno 'green'

ALESSANDRIA - E' il rapporto Ecosistema urbano di Legambiente in collaborazione con il Sole24Ore – che prende in esame i dati di aria, ambiente, acqua, rifiuti e mobilità di 104 città d'Italia – a far scendere di una posizione Alessandria che si piazza al 95esimo posto, con il 37,4% come punteggio a fronte di un ipotetico punteggio di 100 che sarebbe proprio di un capoluogo in grado di rispettare tutti i limiti di legge e di garantire una buona qualità ambientale per ognuno degli indicatori presi in considerazione. Essere cioè una città 'green'.

Aria

Il risultato peggiore per Alessandria è sulla qualità dell'aria: nella graduatoria dei superamenti dei limiti di Pm10 è 99esima. Nulla di buono nemmeno per il superamento dei limiti di ozono, posizionandosi all'87esimo posto in classifica e al 57esimo invece per la concentrazione media di biossido di azoto nell'aria.

Ambiente

Sono 5 i parametri presi in esame: il peggiore riguarda la posizione di Alessandria per il solare termico e fotovoltaico (88esima), ma non è meglio nemmeno in termini di uso efficiente del suolo: 85esimo posto con un punteggio di 3,250 su una scala che misura il trend da 0 a 10. Nella graduatoria di isole pedonali è 61esima, 46esima nel rapporto alberi ogni 100mila abitanti e 54esima per i metri quadrati per residente di 'verde urbano'.

Acqua

Risultati poco lusinghieri per capacità di depurazione dell'acqua: è al 95esimo posto. Ma anche per i consumi idrici domestici (calcolati in litri per abitante al giorno) è in 57esima posizione, mentre sale al 33esimo posto per 'dispersione delle rete idrica'.

Rifiuti

Alessandria scende ancora di 5 posizioni, arrivando al 71esimo posto in classifica, per la raccolta differenziata che va di poco oltre il 44%. 64esimo posto anche per la produzione di rifiuti urbani pro capite.

Mobilità

Anche qui sono 5 i parametri valutati. 59esima per l'offerta di trasporto pubblico e ancora peggio per passeggeri che utilizzano i mezzi pubblici: 89esima posizione con 13,2 passeggeri/abitante (nelle prime posizioni della classifica il rapporto è tra i 600 e 400 passeggeri/abitante). Alessandria è al 44esimo posto per numero di auto con un tasso di incidentalità alto che la fa stare in 72esima posizione. Forse uno dei dati più positivi è quello che riguarda le piste ciclabili: 20esimo gradino della classifica.