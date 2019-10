“A Ennio Morricone”, un omaggio alla sua musica assoluta

ALESSANDRIA - Per i novantun’anni di Ennio Morricone, Musiche in Mostra, la XXXIV edizione della rassegna che porta la musica contemporanea in spazi insoliti e luoghi di grande suggestione storica, dedica al Maestro un progetto unico, votato più alla musica “assoluta”, come lui stesso la definisce, che alla musica da film, attraverso i suoi ironici e straordinari “Epitaffi sparsi” affidati per volontà del compositore al Duo Alterno che li eseguirà insieme al Pentarte Ensemble di Roma con due prolusioni tra arte figurativa e musica a cura della storica dell'arte Serena Baccaglini, docente all'Università Cattolica di Milano, e del compositore romano Albino Taggeo. L'evento sarà ospitato nell'Aula Magna dell'Istituto Superiore Saluzzo Plana (via Plana 42), giovedì 31 ottobre alle 11,30 con ingresso libero.

Gli Epitaffi Sparsi, scritti nel 1992-93, sono una sorta di Antologia di Spoon River alla rovescia, su lapidi esilaranti di Sergio Miceli. Un lavoro esemplare di teatro da camera della durata complessiva di circa 45’ che Morricone vuole eseguito dal Duo Alterno che lo ha portato in giro per il mondo in oltre 40 concerti, qui proposto per la prima volta in una versione che comprende una serie di preludi scritti appositamente per il Duo. In questo senso, una prima assoluta.

Gli Epitaffi saranno preceduti, sotto forma di atelier, da una presentazione di Serena Baccaglini su un'opera cui Morricone è da sempre legato, la celeberrima Guernica di Pablo Picasso, e subito dopo da un lavoro cameristico di Albino Taggeo, Golpe de luz, ispirato a Guernica. Albino Taggeo è presidente di Pentarte, docente del Conservatorio Santa Cecilia e da ormai tanti anni amico fidato e organizzatore di eventi per Ennio Morricone insieme a Stefano Cucci, direttore del Pentarte Ensemble e maestro preparatore dell'orchestra delle grandi performance morriconiane.

A Ennio Morricone

Il Duo Alterno & il Pentarte Ensemble

Duo Alterno: Tiziana Scandaletti, soprano – Riccardo Piacentini, pianoforte

Pentarte Ensemble: Stefano Cucci, direttore – Marta Vulpi, soprano – Clementina Savini, flauto – Fabio Sepe, clarinetto – Guglielmo Cetto, sassofono – Aldo Maria Taggeo, trombone – Luca Lupi, chitarra – Fabio Silvestro, pianoforte – Fabio Cuozzo, percussioni – Francesco Peverini e Flavia Di Tomasso, violini – Lorenzo Sbaraglia, viola – Livia De Romanis, violoncello – Massimiliano Favella, contrabbasso

Atelier

“L’affascinate storia di Guernica, l’opera iconica di Picasso”

di e con Serena Baccaglini

Albino Taggeo (1954)

Golpe de luz (2019)

Cinque canti da Federico Garcia Lorca

Ennio Morricone

Epitaffi Sparsi

Introduzione – I. Epitaffio degli Epitaffi - II. Iperteso – III. Tu che passando osservi – IV. Saccente saggista – V. Un tipografo – Interludio I – VI. Bastò la presenza – VII. Si disse – VIII. Si dette – IX. Distratto lettore – Interludio II – X. Massimalista – XI. Ebbe in prestito – XII. Non degnò di attenzione – Interludio III – XIII. Era un simpatizzante – XIV. Per anni studiò da pianista – XV. Piccolo poeta – XVI. Qui giace

Testi di Sergio Miceli

L’evento è realizzato in co-progettazione con Associazione Pentarte e Istituto Superiore Saluzzo-Plana.