Shopping Street per le vie del centro... “aspettando Halloween”

ALESSANDRIA – Torna sabato 26 ottobre Shopping Street x le vie del centro, l’iniziativa ideata dai commercianti delle vie del centro, con il supporto di Weconf e con la partecipazione del Comune per offrire ai cittadini e ai visitatori una giornata di promozioni, occasioni speciali, gadget e piccoli eventi di animazione. Sarà un’edizione speciale “Aspettando Halloween” con allestimenti particolari e scenografici e prodotti a tema.Sarà possibile trovare nei negozi aderenti una parte della merce a condizioni particolarmente vantaggiose, omaggi, servizi e trattamenti speciali.

Aderiscono all'iniziativa Gelateria Cercenà (corso Crimea 45), Taxi’s (corso Roma 84), Genus (via Alessandro III 17), Papeete (via Bergamo 11), La Porta Blu (via Ferrara 25), Melchionni Donna (via Migliara 17), Mauri di Mauri Monica (via Migliara 28),

Rossi Pelletteria (via Modena 5), Mcs (via san Lorenzo 12), Genus (via San Lorenzo 17), Blue Sand di Catullo Antonella (via San Lorenzo 29), La Stella Kids Concept Store (via San Lorenzo 31),Cioci Ricci (via San Lorenzo 39), Lemon (via San Lorenzo 48), Cafè Paulista (via San Lorenzo 78).

E anche Campagna Amica si prepara alla festa di Halloween ma in Italia, per fortuna, la zucca si acquista più per “gola” e a promuoverla sono soprattutto le numerose ricette a base di questo ortaggio, da tutti considerato come il più grande del mondo. Infatti, proprio la convenienza economica, la versatilità del suo uso in cucina e l'elevato contenuto in antiossidanti, come la vitamina A, sono tra le motivazioni che ne guidano l'acquisto.

Un Halloween che si trasforma “a chilometro zero” grazie alle zucche se rigorosamente acquistate direttamente dal produttore al consumatore nei mercati di Campagna Amica, zucche “made in Italy” che è possibile comprare nei mercati degli agricoltori della Coldiretti che vengono allestiti in diverse aree del territorio provinciale: un ortaggio stagionale, tipicamente autunnale, che lascia libero spazio alla fantasia rappresentando da tempo una realtà produttiva e gastronomica fortemente radicata sul territorio.

Nel Mercato Coperto di Campagna Amica in via Guasco sabato 26 ottobre dalle 8 alle 14 tante zucche intagliate per divertirsi a scegliere quella che piace di più gustando un agri aperitivo… da paura!

“Acquistando il prodotto nei mercati di Campagna Amica è possibile garantirsi l’italianità del prodotto – sottolinea il presidente di Coldiretti Alessandria Mauro Bianco -. Accanto a varietà internazionali molti imprenditori agricoli sono impegnati nella conservazione di quelle tradizionali come, tra le altre, la zucca di Castellazzo Bormida o la zucca Martleta di Sale che ha la De.Co.”

“Zucche Made in Italy, nel nostro Mercato Coperto di campagna Amica, anche già intagliate, per un ortaggio stagionale, tipicamente autunnale, che lascia libero spazio alla fantasia rappresentando da tempo una realtà produttiva e gastronomica fortemente radicata sul territorio – ha affermato il direttore di Coldiretti Alessandria Roberto Rampazzo –. Manca ancora qualche giorno ma il consiglio per la notte di Halloween è ovviamente quello di utilizzare la zucca per preparare gustosi menù, piuttosto che decorare case, balconi e giardini come invece è uso e costume americano, dove la tradizione di questa ricorrenza è vissuta in modo radicalmente diverso”.