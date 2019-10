Musica Giovane: sul palco le tesi di laurea del Conservatorio

ALESSANDRIA - Sabato 26 ottobre alle 17 all'Auditorium Pittaluga in via Parma si terrà l'incontro Musica Giovane 2019, nuove produzioni e tesi di laurea di II Livello delle Classi di Composizione dei Conservatori di Alessandria, Bolzano e Udine.

Il progetto nasce per dare la possibilità agli studenti di Composizione di poter ascoltare i brani più significativi composti durante il corso e in particolare quelli destinati alle tesi di Triennio e Biennio. La verifica sonora delle idee musicali espresse in un pezzo è infatti un banco di prova fondamentale per la formazione e maturazione finale dei nostri studenti. La tesi, come per ogni disciplina, rappresenta il culmine del percorso di studi di ogni studente; è il momento nel quale si mettono a frutto tutte le abilità acquisite durante i propri studi. I brani composti per l'esame di laurea spesso contengono diverse nuove tecniche strumentali, piuttosto impegnative, acquisite solo da alcuni degli studenti strumentisti che formano l'orchestra di un Conservatorio. Per far fronte alla necessità di ascoltare questi brani, senza le limitazioni imposte dalla contingente presenza o assenza di strumentisti in grado di affrontare queste tecniche, i docenti di Composizione dei Conservatori di Alessandria, Bolzano e Udine hanno quindi pensato di unire le forze per formare un'orchestra da camera la più completa possibile, offrendo nel contempo la possibilità agli studenti strumentisti di condividere questa esperienza interpretativa con i loro colleghi compositori.

Il Conservatorio di Alessandria ha selezionato gli studenti all'interno dell'Ensemble Vivaldi Contemporaneo di recente istituzione.

Il Progetto si avvale inoltre della collaborazione di due festival di musica contemporanea che hanno valutato questo progetto di alto profilo e lo hanno inserito nella loro programmazione: il Festival Taukay di Udine (24 ottobre) e il Festival di musica Contemporanea di Bolzano giunto quest'anno alla 44° edizione (25 ottobre).

