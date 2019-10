Al via i corsi di italiano gratuiti per migranti

ALESSANDRIA – L’associazione Verso il Kurdistan, con il supporto del Csvaa, anche quest’anno ha scelto di dare il via a una nuova stagione di corsi di italiano, gratuiti, per migranti: corsi di alfabetizzazione, di A2 per la carta di soggiorno e anche per la licenza di terza media. Si svolgeranno ad Alessandria, Sale, Castelnuovo Scrivia e Pontecurone.

Nel capoluogo sono previsti un corso di alfabetizzazione con A2 per la carta di soggiorno e un corso per la licenza di terza media nella sede dell’associazione in via Mazzini 118. Le lezioni si terranno tutti i lunedì e tutti i giovedì, dalle 17 alle 19.

A Sale il corso di alfabetizzazione si svolgerà presso la struttura ex Fatebenefratelli (piazzetta Carlo Alberto della Chiesa): per gli uomini il lunedì sera (dalle 20:30 alle 22:30) e per le donne il martedì pomeriggio, dalle 14:30 alle 16. L’Associazione, inoltre, organizzerà anche corsi di A2 per la carta di soggiorno e corsi per la licenza di terza media in orari da concordare.

Corsi di alfabetizzazione e corsi di A2 per la carta di soggiorno saranno organizzati anche a Pontecurone tutti i giovedì, per le donne, dalle 9 alle 11, presso la Biblioteca Comunale di via Roma; a Castelnuovo Scrivia, presso le scuole elementari di piazza Vittorio Veneto, si svolgeranno il martedì mattina per le donne (dalle 9 alle 11) e il martedì sera per gli uomini (dalle 20:30 alle 22:30).

L’Associazione Verso il Kurdistan, inoltre, gestisce anche due Sportelli Migranti. Uno si trova a Castelnuovo Scrivia, presso la Sala Associazioni – Palazzo Centurione (via Garibaldi, 33) e sarà aperto a partire da sabato 26 ottobre, ogni sabato, dalle 10 alle 12, con la presenza di mediatori culturali esperti, per offrire un servizio di patronato, fiscale, e di prima consulenza legale. Il secondo, che offre gli stessi servizi, si trova a Sale, presso la sede ex Fatebenefratelli (piazzetta Carlo Alberto della Chiesa) e sarà aperto il quarto sabato del mese, dalle 10 alle 12.