Una variante al progetto del Museo Borsalino? “Parliamone in commissione”

ALESSANDRIA - E' una determinazione dirigenziale di Palazzo Rosso sull'approvazione di una perizia suppletiva di variante del progetto del Museo del Cappello Borsalino (che modifica anche l'impegno di spesa per poco più di 30 mila euro) a far accendere la 'curiosità' del consigliere comunale del Pd, Giorgio Abonante. Che per capire meglio di cosa si tratti, ha chiesto formalmente la convocazione di una commissione consiliare. Con un duplice fine.

“Da un lato valutare gli eventuali nuovi contenuti e tempi di realizzazione del progetto, anche se minimi, determinati da tale atto”, ovvero in che cosa consistono. Cogliendo l'occasione per fare il punto su questo sito, del quale si parla ormai da tempo ma che non è ancora 'realtà'. Dall'altro “approfondire la prospettiva culturale, di sviluppo e di marketing territoriale studiata dal Comune in accordo con l'azienda di cappelli (che avrà la gestione del museo) per il rilancio del binomio Alessandria - Borsalino nel contesto delle vocazioni territoriali alessandrine e nella prospettiva del futuro sistema museale civico” ha spiegato Abonante.

Che per la futura convocazione della commissione ha anche aggiunto: “valutiamo di estendere l'invito ai vertici dell'azienda speciale Costruire Insieme se è coinvolta in questo percorso”.