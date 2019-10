Bambino ingerisce nocciolina e rischia di soffocare

ALESSANDRIA - Intervento, all'ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria, per eliminare una nocciolina che ostruiva le vie respiratorie a un bambino di un anno.

"Occorre alzare l’attenzione su quello che 'maneggiano' i più piccoli" dice Biagio Polla, responsabile della struttura delle Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, recentemente impegnato in una procedura per disostruire le vie respiratorie al piccolo paziente. “Spesso i genitori non si rendono conto della pericolosità che può avere anche solo una nocciolina, se maneggiata e ingerita da un piccolo di un anno" spiega Polla.

Che poi racconta: "La vicenda si è conclusa nel migliore dei modi: attraverso la perizia dei colleghi, siamo riusciti ad intervenire tempestivamente e a procedere con l’estrazione. Normalmente l’inalazione di un corpo estraneo rappresenta un’urgenza: riguarda spesso il bambino piccolo, che tende a esplorare il mondo portando gli oggetti alla bocca”.