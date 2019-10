Valeria Straneo conquista Parma: oro alla 'Trenta2'

Non è più una mezza maratona e non è neppure ancora una maratona. E' la corsa che sta a metà, che alla Parma Marathon è diventata una tappa ufficiale del programma, la 'Trenta2'.

In altre gare Valeria Straneo, anche in passato, ci aveva abituati ad allungare un po' il percorso dopo aver tagliato il traguardo dei 21,096, per un lavoro di preparazione mirato. Questa volta la competizione ufficiale è proprio sui 32 chilometri e la campionessa alessandrina, che gareggia per Laguna Running, è 10a assoluta al traguardo e prima nella classifica femminile, con il tempo di 1h55'52'', distanziando la seconda donna all'arrivo, Eliana Patelli (Recastello), di quasi 9 minuti. Non solo: è a soli 17 secondi dal 7° posto nella generale.

Molto soddisfatta Valeria, anche per il crono: a seguire la sua prova, anche questa volta, il suo allenatore, Stefano Baldini. "Grazie a tutti gli organizzatori e volontari che hanno reso speciale anche questa edizione e a tutti gli amici. Ogni volta mi dimostrate grande affetto". Una tappa importante di avvicinamento alla maratona.