Addio Leo, grande tifoso

Sette giorni fa lo striscione nella Nord:’Leo ti aspettiamo Non mollare’. Leo non ce l’ha fatta: storico e appassionato tifoso dei Grigi, Franco Leone si è spento poche ore fa all’ospedale di Alessandria, dove era ricoverato da alcuni giorni per gravi problemi di salute. L’ultima volta al Moccagatta era stata in occasione della gara con la Giana Erminio, felice per una grande prestazione della sua squadra tanta amata. La famiglia Leone pochi anni fa era stata provata da un altro grave lutto, la morte del fratello Michele per un incidente sul lavoro. Anche la redazione de Il Piccolo partecipa al lutto.