"Leonardo da Vinci - i volti del genio": tappa in città del roadshow

ALESSANDRIA – Dopo il grande successo riscosso a Madrid nell’ambito della mostra Los rostros del genio, la Tavola Lucana è pronta a tornare in Italia per una nuova, grande esposizione dedicata a Leonardo da Vinci. Dal 7 dicembre 2019 al 31 maggio 2020, il Museo Storico Nazionale d’Artiglieria - Mastio della Cittadella di Torino ospiterà Leonardo da Vinci – i volti del genio, una mostra interattiva incentrata sul lavoro del grande artista e in particolare sull’autoritratto attribuito proprio a Leonardo.

La mostra, suddivisa in cinque aree tematiche e curata dallo stesso curatore della mostra di Madrid, Christian Gálvez, indagherà la vita del grande genio rinascimentale, la sua eredità, la sua opera più famosa, L’ultima cena, i suoi studi sul corpo umano e infine la celebre Tavola Lucana, realizzata tra la fine del XV secolo e l’inizio del XVI secolo e scoperta da Nicola Barbatelli in una collezione privata nel dicembre 2008. Il lavoro, sottoposto alle scrupolose analisi scientifiche condotte dagli esperti del Cnr dell’Università Federico II di Napoli e del Circe – Innova, presenta il volto di Leonardo da Vinci con caratteristiche fisiche molto diverse dalle aspettative e da quelle già evidenziate dal famoso ritratto di un anziano custodito nella Biblioteca Reale di Torino.

L’inaugurazione della mostra sarà preceduta da un roadshow di presentazione in tutto il Piemonte nei mesi di ottobre e novembre, con la prima tappa ad Alessandria, venerdì 18 ottobre all’interno delle Sale Storiche della Biblioteca Civica, dalle 18 alle 21. Nel corso della serata verrà proiettato il documentario Leonardo – Il ritratto ritrovato prodotto da Sky Arte e Sydonia e andato in onda su Sky Arte il 1° gennaio, in apertura del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Inoltre, durante la presentazione della mostra, un braccio robotico a firma Comau riprodurrà la Gioconda e l'esoscheletro. La partecipazione al roadshow di Alessandria è su invito e riservata ad associazioni culturali e ad altre realtà aggregative.

Prenotazioni all’indirizzo e-mail eventi@leonardodavincitorino.it.