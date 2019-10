Coro da camera: dalla Germania in concerto al Conservatorio

ALESSANDRIA - Mercoledì 16 ottobre alle 21 all'Auditorium Pittaluga si terrà il concerto del coro da camera Sankt Michaelis di Lüneburg (Germania). Il coro, fondato nel 1995, è una formazione che comprende trentacinque coristi. Svolge un’intensa attività dedicandosi soprattutto allo studio e all’interpretazione di opere di genere sacro e profano a cappella. Il repertorio comprende composizioni corali che spaziano dal periodo rinascimentale ai nostri giorni. Il coro è diretto da Henning Voss.

All’inizio del concerto verrà eseguito il mottetto a otto voci Hear my prayer, o Lord, del compositore inglese Henry Purcell (1659-1695). Quest‘opera, della quale esiste solo un frammento di note, venne terminata nel 1986 dal compositore svedese Sven-David Sandström (1942).

Come seconda composizione il Coro presenterà il mottetto Jesu, meine Freude di Johann Sebastian Bach (1685-1750), un capolavoro assoluto nel quale Bach mette in musica testi dell’Epistola ai romani integrando i corali del canto liturgico legati alla speranza nella vita eterna.

Seguirà un’opera contemporanea, uscita dalla penna di Eric Whitacre (nato nel 1970): When David heard that Absalon was slain. Il celebre compositore americano condivide con molta espressività il dolore del padre per la morte del figlio.

Il concerto si concluderà con una delle più belle opere per musica da coro del XIX secolo: il Cantus Missae a due cori in mi bemolle di Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901). Nelle cinque parti della messa, Rheinberger esplora le potenzialità espressive dell’ordiniarium missae, utilizzando magistralmente il linguaggio musicale del Romanticismo.