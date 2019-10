Anche nelle farmacie la campagna di ricerca di volontari

PROVINCIA - Non si ferma la campagna di sensibilizzazione per la ricerca di nuovi volontari, promossa dal Csvaa, che ha preso il via, nella sua seconda edizione, lo scorso mese di maggio con il patrocinio di Regione Piemonte, del Comune di Alessandria e della Fondazione Social. Tra le iniziative messe in atto dal Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria anche la distribuzione nelle 190 farmacie della provincia del materiale informativo che è stato realizzato. Una scelta mirat, che permette di raggiungere moltissime persone di età e cultura diverse, resa possibile grazie al coinvolgimento attivo dell’Ordine dei Farmacisti di Alessandria.

“Fare volontariato” significa scegliere di dedicare parte del proprio tempo, gratuitamente, a favore degli altri: una forza vitale della comunità che opera, quotidianamente, al fianco delle istituzioni, per dare risposte concrete alle problematiche sociali esistenti. Alla luce di ciò, nei prossimi mesi si potranno trovare presso le farmacie del territorio volantini con un messaggio di sensibilizzazione al volontariato attivo in lingua italiana così come in lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, arabo): lo scopo è coinvolgere più persone possibili, di ogni fascia di età e di ogni cultura, perché fare volontariato è una grande opportunità di crescita per tutti, oltre ad essere una straordinaria risorsa per la crescita sociale.

La campagna in particolare si rivolge alle persone che possono disporre di maggior tempo libero: giovani universitari o non ancora impegnati nel mondo del lavoro che però hanno voglia di mettersi alla prova; neo-pensionati o comunque persone mature che dispongono di tempo ed esperienze che meritano di non andare sprecate; cittadini stranieri che vivono nel nostro territorio e che rappresentano una nuova, numerosa e attiva “forza” sociale che può offrire un contributo importante per l’affermazione di una moderna cultura della solidarietà.