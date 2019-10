Alessandria premiata in Comune

Cerimonia insolitamente 'privata' per il saluto e la premiazione dell'Alessandria calcio femminile in Comune. Certo il significato istituzionale è fuori discussione, ma l'accoglienza sarebbe stata diversa se, come sempre accade per gli appuntamenti con il mondo dello sport cittadino, ci fosse stato un coinvolgimento più ampio.

Il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l'assessore Piervittorio Ciccaglioni hanno consegnato pergamene alle artefici della promozione in C, "perché la comunità alessandrina è onorata di avere una realtà sportiva di questa caratura e eccellenza".

L'incontro è stata anche l'occasione per annunciare la nuova presidente: Maria Grazia Spanò succede a Maria Rosa Lianora, presidente emerita. A comunicarlo il vicepresidente e direttore sportivo Alessandro Violino, presente in sala giunta insieme al segretario Luca Garavelli, all'allenatore Luca Barbesino, alla dirigente Ada Olmeo e al responsabile del settore giovanile Antenore Bruni. Con loro una rappresentanza delle 60 tesserate, di età compresa tra i 6 e i 35 anni.