3500 euro per la Fondazione Uspidalet

La squadra ricomincia domani per preparare l'anticipo di sabato sera ad Arezzo (20.45).

Orgoglio Grigio riaccende i motori: adesioni aperte al pullman con partenza alle 15.30 da piazza Perosi, il costo è 40 euro per tutti, 35 per Over 65 e Under 18. Prenotazioni al 3389065045 e nei negozi L'Amico Fruttaio (piazza Marconi 26) e Corner (via Milano 67). Richieste 40 iscrizioni entro giovedì sera per confermare la trasferta.

La prevendita è iniziata: on line sul circuio Listicket, in Alessandria in via Gramsci, altri punti a Casale e Ovada.

Il biglietto per il settore ospiti, in vendita fino alle 19 di venerdì 18, costa 10 euro.

Domani si conoscerà anche la squalifica per Arrighini, mentre le immagini (anche una foto sul Piccolo fra poco in edicola) confermano un intervento di Loreto su Pandolfi, nel finale, con gli estremi per il calcio di rigore. Non concesso.

Nella giornata che ha dato solo un punto, c'è un numero importante: 3500 euro raccolti per la Fondazione Uspidalet, grazie ai tifosi che hanno aderito all'iniziativa, alla società che ha raddoppiato la somma e a quanto è stato raccolto nelle urne. Dalla Fondazione e dall'Alessandria il ringraziamento a chi ha scelto il biglietto maggiorato di un euro. Dalla Fondazione un grazie speciale a Luca Di Masi.