Frecce Bianche, festa con i campioni

Sono arrivati i campioni per la festa di presentazione, al Castello di Piovera, delle Frecce Bianche 2.0, lo sci club guidato da Luca Bianchi che, alla terza stagione della nuova gestione, alza ancora l'asticella

A raccontare il fascino dello sci due interpreti straordinari come Piero Gros, colonna della 'valanga azzurra', vincitore di una Coppa del Mondo nel 1974 e oro alle Olimpiadi di Insbruck, e Massimimiliano Blardone, 25 podi in Coppa con sette successi in gigante .

Con loro uno che non scia, ma è un grande testimonial dello sport senza barriere, Roberto La Barbera, che sta preparando i Mondiali. Perché le Frecce Bianche stanno sviluppando, insieme a Gianfranco Martin, medagliato e maestro, uno progetto per portare i disabili sulla neve. Dopo il successo delle prime uscite, l'anno scorso, per il 2019 - 2020 si cresce, con tre weekend.

Adesso non resta che iscriversi: già molte adesioni, le Frecce Bianche aspettano i soci per una annata da record.