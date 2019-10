'Giornata Grigia': biglietti in prevendita e oggi allo stadio

"Dobbiamo essere in tantissimi per Alessandria - Como". Perché la rivalità è forte, perché la classifica conta e perché, insieme alla società, c'è da dare un significato, forte, di solidarietà alla gara di domani. La prima volta di un impegno di tutti a sostegno della Fondazione Uspidalet: sarà 'Giornata Grigia', pagheranno tutti e per raccogliere una somma importante da donare per l'acquisto di una tac intraoperatoria c'è la possibilità di aggiungere un euro al costo del biglietto in ogni settore. "Ci piacerebbe che lo facessero tutti e che lo stadio fosse gremito", sottolinea il presidente, Luca Di Masi: l'Alessandria ha deciso di raddoppiare la cifra che sarà ottenuta sommando l'euro di ogni spettatore (che aderirà), per realizzare una donazione significativa, il segno di come i Grigi siano coinvolti, tutti, nelle iniziative per la città".

Consigliato l'acquisto in prevendita: online, in tutti i punti della rete Vivaticket e, oggi, anche allo stadio. Botteghini aperti dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, possibile comprare i tagliandi anche domani, domenica, dalle 15.30 fino alla fine del primo tempo, ma è suggerito arrivare allo stadio già con il biglietto, per evitare le code e perdere l'inizio della gara.

All'interno dello stadio anche urne per la raccolta di donazioni per la Fondazione. "Il Grigio dona", come sottolinea Andrea Arrighini nel promo dell'evento: dona, perché è un colore non solo unico, ma anche solidale. I tifosi hanno una bellissima occasione per dimostrarlo, insieme all'Alessandria Calcio.