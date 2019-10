“Lo sport che vogliamo” in Cittadella

ALESSANDRIA - Sabato 12 ottobre l’Associazione di Promozione Sociale Acli e l’Unione Sportiva Acli organizzeranno la II° Giornata Nazionale Lo sport che vogliamo – risorsa per la comunità per valorizzare il binomio tra sport e cittadinanza.

In Cittadella sarà organizzata una camminata non competitiva e sensoriale e si legherà lo sport e la cultura per conoscere meglio la storia di questo parco cittadino.

Il ritrovo sarà sabato 12 ottobre dalle 9,30 e alle 10 inizierà la camminata non competitiva e sensoriale con le guide del Fai affiancate da una persona non vedente, che farà “vedere” la Cittadella con i suoi occhi, e l’istruttore del Nordic Walking Passion. Ospite d’onore Carmen Acunto, medaglia europea di bronzo nel lancio del disco, di argento nel lancio del peso e campionessa italiana dal 1996 nel lancio peso, disco e giavellotto, che racconterà il suo cammino di Santiago fatto con l’handbike.

Per l’occasione sarà allestito un punto informativo e sarà possibile giocare a “Showdown”, provare l’handbike e le attrezzature del Nordic Walking come il BungyPump. La Giornata si concluderà alle 12,30 con un rinfresco. L’ingresso sarà gratuito.