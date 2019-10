Al parco Carrà area giochi 'Primosport' per i più piccoli

ALESSANDRIA - Sarà lo spazio dove prima c'era la parete di arrampicata, al parco Carrà, ad avere una nuova un'area giochi dedicata alla prima infanzia, per i bambini da 0 a 6 anni. Lì nascerà un 'Parco Primosport' che si inserisce nel progetto “Alleanze Educative” che il Comune realizza col finanziamento dell’Impresa Sociale Con i Bambini, una realtà che riunisce sotto lo stesso tetto diverse fondazioni del territorio che hanno messo a disposizione le risorse. Ora il passo è l'acquisto dei giochi, che sono specificatamente pensati per indirizzare i bambini, fin dai primi anni di vita, all'attività motoria all'aperto. “Un vero laboratorio e un'area di insegnamento che sarà gestita da studenti e giovani laureati che si occupano proprio di psicomotricità” spiega l'assessore alle Politiche Giovanili, Cherima Fteita.

Inaugurazione

Il primo lavoro – per essere pronti entro la fine del mese di novembre, quando è prevista l'inaugurazione – è la copertura della pavimentazione con un 'tappeto erboso'. Per i giochi, invece, è l’Associazione A.S.D. Laboratorio 0246 ad aver realizzato un progetto per il parco Carrà, in collaborazione con la ditta Legnolandia con la quale ha già attivato strutture così a Verona, Bologna, Roma e Treviso. Con una spesa di 30mila euro il Parco Primosport avrà giochi come 'l'altalena cestone' e 'il castello pineta con pedana'. Ma anche il percorso di equilibrio su assi e quello 'jumpy', con elementi a molle su cui saltare . E la mini palestra. Tutto studiato per i più piccoli. Ai giochi per lo sviluppo dell'attività motoria si affiancano anche tavoli, panche e strutture coperte di 'sosta'. Ora quindi non resta che attendere e per la fine dell'anno i più piccoli avranno un nuovo spazio di attività tutto loro.