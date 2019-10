Vitelli per strada in via Giordano Bruno

ALESSANDRIA - Ci si aspetta di trovare traffico, magari qualche rallentamento o ingorgo, invece questa mattina in via Giordano Bruno, nella zona del nuovo centro commerciale, per strada c’erano tre vitelli che ‘viaggivano’ indisturbati e spaventati.

Le telefonate di una alessandrina per richiedere l’intervento di qualcuno che potesse risolvere la situazione sono andate disattese. Fino alle 7.30 quando ha chiamato il Comando della Polizia Municipale che ha inviato la sua pattuglia. Nessun intervento dal servizio veterinario dell’Asl che, in quel momento, non aveva personale da inviare. Gli agenti hanno spinto gli animali in una zona dove non creavano pericolo, hanno fotografato il marchio nell’orecchio dell’animale riuscendo così a risalire al proprietario che si è recato sul posto e ha recuperato i vitelli.