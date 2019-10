Davide Grillo: monologhi contro l'affanno al Laboratorio Sociale

ALESSANDRIA - Sabato 12 ottobre le porte della saletta del Laboratorio Sociale di via Piave riapriranno con un ospite speciale e con i suoi brevi mologhi contro l’affanno. Davide Grillo interpreterà, a partire dalle 21, lo spettacolo teatrale Il tempo stringe di cui è anche autore. Si tratta di una serie di monologhi tragicomici in parte scritti per il varietà Sgombro e che, direttamente o indirettamente, hanno a che fare con il tempo, il suo trascorrere, il rapporto seccante che se ne crea, gli affanni connessi e altre nefandezze come di cui sopra. Lo spettacolo ha debuttato a Roma il 18 aprile 2019 alla rassegna Spin Off di Spin Time Labs.

Le porte aprono alle 19,30 con aperitivo a buffet, lo spettacolo inizia alle 21. Ingresso 5 euro (o prevendite e prenotazioni, i biglietti saranno acquistabili il giorno stesso a partire dalle 19,30 al Laboratorio Sociale).