Il ricordo di Paolo Paoli, ora tre serate col teatro

ALESSANDRIA - Una serata di ricordi, quella di ieri, martedì, per celebrare Paolo Paoli, il presentatore orto nove anni e mezzo fa. All'auditorium San Baudolino, parole, musiche, curiosità per l'anteprima (molto speciale) del talk show "Il salotto del mandrogno".

Tra gli ospiti, Pier Paola ed Elena Caselli, figlie di Paolo.

L'evento era inserito nel cartellone della Festa del Cristo, che ora propone tre sere di teatro con la Compagnia della Juta (stasera alle 21.15 al Centro d'incontro), la Compagnia Teatrale Fubinese (domani, giovedì, alla Don Bosco) e quattro sodalizi che si dedicano in particolare al cabaret (venerdì alla Soms).