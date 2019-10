Amag Reti Idriche: "I miasmi non arrivano dalla fogna"

CASALBAGLIANO - Nella tarda serata di lunedì, a Casalbagliano, sono stati segnalati odori provenienti - stando all'autore della chiamata - dalla fognatura: i tecnici di Amag Reti Idriche sono perciò subito intervenuti, "anche se le emissioni odorigene - sottolineano dall'azienda - non sono considerate dall’autorità di controllo Arera un motivo per l’uscita in pronto intervento della squadra in reperibilità. Si è comunque verificato il regolare funzionamento della fognatura, senza rilevare fuoriuscite di reflui: probabilmente imiasmi avevano una causa diversa dalla fognatura".

"In merito al depuratore di via Marinetti che viene additato come fonte delle emissioni - aggiunge la società del Gruppo Amag - è necessario informare che sin dallo scorso 18 luglio è stato trasformato in una semplice stazione di sollevamento e che i reflui sono collettati alla rete fognaria del concentrico della città di Alessandria. Conseguentemente, da tale data l’impianto, che è stato vuotato e pulito, è rimasto tale, senza che i reflui siano trattati in loco. Amag Reti Idriche assicura comunque il massimo impegno in tutte le attività, sia di distribuzione dell’acqua potabile che di trattamento dei reflui fognari".