Il nuovo strumento per sentire il cuore dei bambini

ALESSANDRIA - E' stato inaugurato ufficialmente stamani, all'ospedale infantile di Alessandria, l'ecocardiografo pediatrico acquistato grazie alla Fondazione Uspidalet, che, grazie a un cospicuo numero di benefattori, ha investito circa 90.000 euro per dotare il 'Cesare Arrigo' di uno strumento fondamentale per la cura dei piccoli pazienti. L'ecocardiografo è in funzione dal primo agosto e, come ha spiegato la pediatra Francesca Cairello, è stato già utilizzato per 300 prestazioni.