Rangone superstar alla mostra sul "Piccolo"

ALESSANDRIA - Un Franco Rangone sugli scudi, con il suo gruppo (Vescovi, Bocchio, Peola e Muda), al Centro d'incontro di via San Giovanni Evangelista: un concerto inserito nell'ampio cartellone della festa del Cristo, che proseguirà per tutta la settimana. Il crooner ha deliziato proponendo le canzoni di Gianni Fozzi, prima di spaziare… per il mondo dello swing.

Prima del concerto (impreziosito da un intervento di Gianni Pasino), l'inaugurazione della mostra con le prime pagine storiche del "Piccolo", visibile fino a domenica prossima.