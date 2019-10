Tornano i Choco Days, tre giorni di festa da gustare

NOVI LIGURE — Tre giorni in compagnia del cioccolato: da venerdì 11 a domenica 13 ottobre a Novi Ligure tornano i Choco Days. Sarà un goloso fine settimana dedicato al cioccolato, sano e buono, ricco di eventi collaterali che vedrà coinvolto tutto il centro storico. Degustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini sono solo alcune delle sorprese previste per i Novi Choco Days. Ci sarà inoltre una degustazione di focaccia novese con crema spalmabile alle nocciole e animazione per i più piccoli. Gli stand della mostra mercato dedicata al cioccolato saranno aperti dalle 10.00 alle 20.00: sarà possibile scoprire il ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, le deliziose sacher e le intramontabili crepes con panna e cioccolato caldo. Gli stand proporranno anche curiose sculture di cioccolato, cuori e tante piccole raffinate creazioni tutte da gustare.

Tra le attrazioni della festa è prevista anche la Fabbrica del Cioccolato, una struttura al coperto, che mostra in presa diretta tutte le fasi di lavorazione del cioccolato grazie al percorso di conoscenza Choco Word Educational. I negozi del centro, con vetrine a tema, saranno aperti anche domenica pomeriggio con il meglio delle nuove collezioni autunno-inverno. Ci sarà anche la possibilità di assaggiare prodotti gluten free per chi ha problemi di celiachia. La manifestazione è organizzata dalla Choco Ducale in collaborazione con il consorzio dei commercianti Cuore di Novi.