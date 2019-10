Alla festa del vino con tirapugni e mazze da baseball, denunciati 22enni

CASALE - Alla festa del vino con tirapugni e mazze da baseball in macchina. Denunciati due ragazzi di Lu e Cuccaro Monferrato.

Lo scorso 22 settembre gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Tortona impiegati in servizio di vigilanza a Casale Monferrato in occasione della ‘Festa del Vino’, in serata hanno controllato una Fiat Punto con due ragazzi a bordo.

Durante la verifica gli operatori hanno notato tra i due sedili anteriori, un tirapugni; il conducente ha dichiarato di esserne il proprietario e di averlo ricevuto come premio al Luna Park di Alessandria.

Visti i precedenti specifici di entrambi i ragazzi, 22enni residenti a Lu e Cuccaro Monferrato, gli operatori decidevano di approfondire il controllo alla vettura e, nel bagagliaio, sono state trovate due mazze da baseball della lunghezza di 73 centimetri.

Visto che i giovani non erano in grado di fornire una spiegazione plausibile, ovvero una valida motivazione per il possesso del tirapugni e delle mazze da baseball, il tutto veniva sequestrato ed i due ragazzi denunciati alla Procura della Repubblica di Vercelli per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.