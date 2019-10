Sbandata fatale in moto, muore a 16 anni

QUATTORDIO - Una strada sull’argine lungo la ferrovia. Una strada che faceva ogni giorno con gli amici, in moto. Quello sterrato oggi gli è stato fatale. Alberto Proto aveva 16 anni, abitava a Masio in strada Roncaglie, è morto per le conseguenze di un incidente autonomo.

Dai primi accertamenti sembra che il ragazzo abbia perso il controllo della moto finendo nel campo, sbattendo contro una barriera in cemento. Sul posto i Carabinieri diretti da Marco Angelini.