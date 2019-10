Vie del centro 'aspirate' dalla nuova macchina ecologica per la pulizia

ALESSANDRIA - “La città merita pulizia e decoro, ma per farlo servono anche mezzi nuovi e all'avanguardia”. Queste le parole che l'assessore comunale Cinzia Lumiera affida ad un post su Facebook corredato da fotografie in cui prova – insieme all'assessore Piervittorio Ciccaglioni, con delega al Decoro urbano – il nuovo macchinario per la pulizia delle strade. Che prosegue: “eccomi in piazzetta della Lega, nel cuore della città a sperimentare questa nuova macchina per la pulizia della strada: dinamica, veloce, raccoglie e aspira sporcizia e cicche di sigarette e non inquina perché è elettrica”. Stesse prove per il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi con questo piccolo e pratico mezzo che si chiama 'Glutton'. “Pur nelle difficoltà economiche – prosegue sui social Cinzia Lumiera - facciamo il possibile per non dimenticare ciò che dovrebbe essere 'la normalità', cioè una città pulita e accogliente” .

Anche l'assessore Ciccaglioni commenta positivamente la possibilità – per il momento per il solo centro storico – di utilizzare un mezzo piccolo, ecologico e molto utile come questo. “Le nuove tecnologie consentono miglior qualità e resa del lavoro, in più con zero inquinamento”. Aggiungendo che anche le “idropulitrici a vapore saranno in azione per servizi doppi rispetto al passato”. Un altro 'aiuto' per tenere pulite le strade del centro, dopo l'installazione solo pochi giorni fa di nuovi cestini per i rifiuti e colonnine posacenere. “Faccio appello ai cittadini ad usufruire dei nuovi cassonetti e i nuovi posacenere già installati” ha concluso l'assessore al Decoro urbano.