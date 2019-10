La stagione 19/20 del 'Sociale' di Valenza

VALENZA - Il Teatro Sociale di Valenza come crocevia di linguaggi in cui si collegano teatro, musica, cinema, attività pedagogiche, ma soprattutto luogo di ritrovo, agorà, ambiente culturale della comunità. Sono queste le premesse del programma della stagione 2019-2020, ricchissimo per i temi e per le tante collaborazioni, caratterizzato dal virtuoso connubio con la stagione jazzistica, caposaldo della cultura valenzana dagli anni ‘50. «Talenti internazionali, genius loci e narrazioni di grandi interpreti si incontreranno sul nostro palcoscenico in una nuova stagione aperta alle emozioni» dicono Roberto Tarasco (Direttore artistico) e Angelo Giacobbe (Direttore organizzativo).

Biglietti interi 20/12 euro. Ridotti 12/8 euro. Ingressi musica interi 15 euro. Ridotti 12 euro. Card 10 ingressi Jazz&Teatro 100 euro. Card Teatro (6 ingressi) 50 euro.

Prevendite da sabato 5 ottobre (da martedì a venerdì dalle ore 16 alle 19, sabato dalle 10 alle 13) al Teatro Sociale di Valenza, corso Garibaldi 58. Info: 0131 920154 - 324 0838829, biglietteria@valenzateatro.it e www.valenzateatro.it

Stagione organizzata con il sostegno del Comune di Valenza e del Consiglio Regionale del Piemonte, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, Regione Piemonte, MIBACT.

Il programma (maggiori informazioni e ulteriori eventi al link)

Venerdì 8 novembre, ore 21.00 - Alessandro Benvenuti & Stefano Fresi - Donchisci@tte di Nunzio Caponio, adattamento e regia Davide Iodice.

Sabato 30 novembre, ore 21.00 - Jurij Ferrini & PROGETTO U.R.T. - I due gemelli di Natalino Balasso, con Francesco Gargiulo, Maria Rita Lo Destro, Federico Palumeri, Stefano Paradisi, Andrea Peron, Marta Zito.

Venerdì 6 dicembre, ore 21.00 - Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta - La parrucca (prima nazionale) da “La Parrucca” e “Paese di Mare” di Natalia Ginzburg, regia Antonio Zavatteri, scene e luci Nicolas Bovey.

Venerdì 17 gennaio, ore 21.00 - Piccolo canto - Piccolo canto di resurrezione di e con Francesca Cecala, Miriam Gotti, Barbara Menegardo, Ilaria Pezzera, Swewa Schneider. Nell'ambito della rassegna Concentrica.

Sabato 1 febbraio, ore 21.00 - Mauro Berruto - Capolavori di Mauro Berruto, regia Roberto Tarasco.

Venerdì 21 febbraio, ore 21.00 - Rossella Rapisarda & Eccentrici Dadarò - Nina, Liberamente ispirato a “Il Gabbiano” di Anton Cechov, regia Fabrizio Visconti. Nell'ambito della rassegna Concentrica.

Per Valenza Jazz

Domenica 20 ottobre, ore 21.00 - Brown & Payes Quintet, Joy F. Brown (voce), Rita Payes (trombone) e con Massimo Faraò (pianoforte), Nicola Barbon (contrabbasso), Byron “Wookie” Landham (batteria).

Giovedì 31 ottobre, ore 21.00 - Brian Auger’s Oblivion Express feat Alex Ligertwood, Brian Auger (organo Hammond e tastiere), Alex Ligertwood (voce e chitarra), Karma Auger (batteria), Travis Carlton (basso).

Venerdì 29 novembre, ore 21.00 - Parrot & Peplowski, Sportiello, Landsberger, Nicki Parrot (voce-contrabbasso), Ken Peplowski (clarinetto), Rossano Sportiello (stride piano), Fritz Landsberger (batteria).

Venerdì 28 febbraio, ore 21.00 - Via Toledo Project, Angelo Gregorio (sax tenore e soprano), Paolo Loveri (chitarra), Fil Caporali (contrabbasso), Bruno Castellucci (batteria).