Il mondo sportivo vicino a Giovanni che lotta per la vita

ALESSANDRIA - Sta lottando per la vita Giovanni Iannelli, il ciclista di Prato che veste la maglia della Hato, coinvolto oggi pomeriggio in una brutta caduta durante la volata della quinta e ultima gara del Trofeo Bassa Valle Scrivia a Molino dei Torti.

Iannelli ha 22 anni, è il figlio del vicepresidente del Comitato regionale della Federazione ciclistica italiana. È stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso, e i medici dell’ospedale civile di Alessandria stanno cercando di stabilizzare le sue condizioni.

L’incidente è avvenuto a un centinaio di metri dal traguardo. Ora si sta cercando di ricostruire la dinamica per capire cosa sia accaduto a Iannelli mentre si trovava intorno alla quindicesima posizione.

La caduta durante la volata: il gruppo di testa si sarebbe spostato repentinamente per cercare la traiettoria giusta, proprio mentre i corridori stavano rientrando il 22enne avrebbe cercato di scansarli per evitare l’urto. È però finito contro un parapetto di cemento. In quel punto, e in quel momento della competizione, i ciclisti viaggiavano a velocità particolarmente sostenuta. Un contesto che ha reso gravissimo l’impatto a terra, il ciclista ha battuto la testa e il casco si è rotto.

Nell’immediatezza è stato soccorso da una dottoressa in servizio alla Medicina d’urgenza a Tortona, poi l’intervento dei medici del 118 arrivati con l’elisoccorso.

A Molino sono state sospese tutte le manifestazioni in segno di partecipazione alla lotta di Giovanni che domani, domenica, avrebbe dovuto correre con la sua squadra la Milano-Rapallo, una gara nazionale di duecento chilometri.

I compagni, il suo team, così come tutto il mondo sportivo fa ora il tifo per il 22enne ricoverato in prognosi riservata.