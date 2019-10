Un duplice omicidio nella calma nebbiosa nel libro di Marenzana

ALESSANDRIA – Si terrà sabato 5 ottobre alle 21 al Museo Etnografico C’era una volta la presentazione del libro Il delitto del fascista Nuvola Nera di Angelo Marenzana a cura dell’Associazione Librinpista. Presenterà l’incontro Mauro Remotti. Nel corso della serata verranno proiettate immagini d'epoca a cura di Tony Frisina. Parteciperà Teseo Sassi.

Alessandria, 1945. I bombardamenti alleati sono sempre più frequenti e sempre più vicini. L'ex poliziotto Lorenzo Maida è rientrato in Italia e si è trasferito da qualche anno in città, deciso a ricostruirsi una vita come commerciante di tessuti. Ma il precario equilibrio appena ritrovato è destinato a svanire quando Vito Todisco, cognato di Maida e amico di sempre, lo coinvolge nelle indagini su un omicidio. La vittima è Egidio Visconti, fascista della prima ora, stroncato sulla porta di casa con un colpo mortale inferto al cuore. Ha della sabbia in bocca, quasi fosse un macabro rituale. Quando anche Osvaldo Mantelli, fidato tirapiedi della vittima, viene ritrovato morto, ucciso in circostanze molto simili, l'ipotesi iniziale di un ordinario per quanto efferato regolamento di conti sembra non avere più fondamento. Intanto, la triste storia di una ragazza morta suicida vent'anni prima per non aver superato l'onta di uno stupro riemerge prepotente dal passato. Ma cosa c'entra con il duplice omicidio? E da quale segreto sono legate le due vittime tanto da meritare la stessa sorte? Tra incontri imprevedibili e la tagliente ironia del suo dipendente Curcio, Maida svelerà una verità ben più profonda che turba la calma nebbiosa di Alessandria, mentre squadriglie di aerei alleati sono pronte a portare l'inferno sulla terra negli ultimi dieci giorni prima della agognata liberazione.