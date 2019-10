Con Musicalia la “Poesia in musica”

ALESSANDRIA - Un nuovo momento della stagione concertistica in cui spesso la musica si sposa alle altre arti, in questo caso alla poesia, nella volontà di ricreare l’atmosfera colta e raffinata del salotto buono di inizio Novecento: domenica 6 ottobre alle 17 appuntamento con Musicalia al Museo Etnografico di piazza della Gambarina.

Suggestivo già il titolo, Gabriele D’Annunzio nelle liriche da camera di Ottorino Respighi e Francesco Paolo Tosti, e di sicuro richiamo gli interpreti, a cominciare dal soprano milanese Stelia Doz, che sarà affiancata dal contrappunto di Stefania Mormone al pianoforte, e da quello incisivo di Antonino Tagliareni, voce recitante.

Il Duo formato dal soprano Stelia Doz e dalla pianista Stefania Mormone ha al suo attivo molti concerti in cui presenta al pubblico programmi del repertorio cameristico internazionale in una formula che è una via di mezzo tra musica e teatro. Si avvale spesso della presenza di un altro strumento (violino, clarinetto, fisarmonica) e di una voce recitante. Il repertorio spazia dai Lieder di Schubert e Strauss alle canzoni di Kurt Weill, dalle arie da camera di Donizetti alle liriche del Novecento italiano, dalle melodie di Debussy a quelle di Poulenc.

Antonino Tagliareni alterna l’attività di attore a quella di didatta, è insegnante di tecnica vocale e tiene regolarmente masterclass e seminari in varie università della Corea del Sud.