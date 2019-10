Al Perlanera giornata antifascista ricordando Giuseppe Pinelli

ALESSANDRIA – Dopo il furto della targa dedicata all’anarchico Giuseppe Pinelli che era nel cortile del Laboratorio Anarchico PerlaNera in via Tiziano, domenica 6 ottobre dalle 15.30 sarà inaugurata una nuova targa, più grande, abbinata ad una scultura in ferro.

All’iniziativa, a 50 anni dalla morte avvenuta il 15 dicembre 1969, saranno presenti le due figlie di Pinelli, Silvia e Claudia, lo storico Franco Schirone, curatore del libro Il ferroviere di san Siro. Giuseppe Pinelli e la ripresa dell'unione sindacale italiana a Milano, l'avvocato Gabriele Fuga che con Enrico Maltini ha scritto il libro Pinelli. la finestra è ancora aperta.

Alle 18.30 apericena e concerto con Alessio Lega.