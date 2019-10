Genitori informati per una famiglia serena: al via gli incontri del Centro Down

ALESSANDRIA - Genitori informati per una famiglia serena è il titolo del ciclo di incontri promosso dal Centro Down insieme al Centro Servizi per il Volontariato di Asti e Alessandria che si svilupperà per 5 appuntamenti tra ottobre e novembre. Il primo si terrà sabato 5 ottobre alle 16 nella Sala Giovani di via Mazzini 85/C e sarà dedicato a Legge e Disabilità, che toccheranno alcuni degli elementi che riguardano più da vicino le famiglie, le persone con Sindrome di Down, il ruolo della scuola, il lavoro come viatico all’autonomia, il rapporto con i fratelli, la vita indipendente, il tutto alla luce di un inquadramento giuridico che fornisca un framework teorico e di senso ai partecipanti.

Tanti gli ospiti l’assessore comunale Giovanni Barosini, Marina Fasciolo del Cissaca, Cecilia Marchisio dell’Università di Torino, ciascuno dei quali, dal suo personale punto di vista, restituirà la complessità di un percorso vocato al benessere delle persone con Sindrome di Down che coinvolge famiglie, beneficiari e la comunità. Un percorso che parte da un presupposto condiviso, l’inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi, la loro autonomia e la piena valorizzazione delle loro risorse, e da un coinvolgimento di una pluralità di stakeholder pubblici e privati.

Nel corso dei diversi appuntamenti, che saranno accompagnati da un’attività di animazione a cura dell’associazione Terra di Pan, ci sarà spazio anche per la testimonianza di una eccellenza del territorio, l’esperienza lavorativa di Francesca presso la Cooperativa sociale Coompany&.