Anche la 'Pista' ha il suo mercato agricolo: il taglio del nastro a Borgo Città Nuova

ALESSANDRIA - “I nostri produttori sono rimasti molto soddisfatti dall’accoglienza finora dimostrata dai clienti e dai visitatori del mercato, in un’area in cui non vi erano mai state finora attività di questo genere. Abbiamo riscontrato fin da subito una forte presenza di pubblico, sia da parte dei residenti che da chi frequenta la zona per questioni di passaggio”, queste le parole del vice presidente di Confagricoltura Alessandria, Lorenzo Morandi, e del presidente di Cia Alessandria, Gian Piero Ameglio, durante il taglio del nastro del nuovo mercato agricolo di Borgo Città Nuova nel quartiere Pista, avvenuto nella mattinata di martedì 1.

Insieme agli imprenditori agricoli, presenti all'inaugurazione anche il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l'assessore comunale all'Agricoltura, Mattia Roggero. “Per la nostra realtà territoriale valorizzare l’agricoltura e il settore primario non rappresenta un’azione di scarso rilievo: non lo è per la storia secolare di Alessandria e per le sue peculiarità economico-produttive fin dal tempo della sua fondazione e non lo è, guardando all’oggi e alle prospettive future, per ciò che rappresenta l’attenzione alla qualità dei prodotti e la fruizione di eccellenze proposte alla comunità cittadina" ha dichiarato il Sindaco.

L’assessore Mattia Roggero, a questo riguardo, ha rimarcato come “si tratti di prodotti di eccellenza e di grande qualità che vengono proposti da quest’oggi in un’area cittadina strategicamente molto importante, sia perché caratterizzata da forte residenzialità, sia perché questa residenzialità riguarda diverse fasce generazionali".

I direttori provinciali di Confagricoltura e Cia, Cristina Bagnasco e Paolo Viarenghi, hanno infine sottolineato come questa nuova esperienza mercatale "si affianca a quella che viene da tempo realizzata ogni mercoledì in Piazza della Libertà".

Il mercato è aperto tutti i martedì mattina dalle 7.30 alle 13 con un'ampia gamma di prodotti, tra cui riso, frutta e ortaggi di stagione, marmellate, salumi, formaggi, vini, fiori e quant'altro.