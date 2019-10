Oltre duecento partite disputate nel mese di settembre dicono che l'Inter è il miglior club del mese. Alle spalle dei nerazzurri, piacevole sorpresa, c'è l'Alessandria, insieme al Padova capolista del girone B della serie C. Un podio definito dalla ricerca di FootStats.it, realtà specializzata in statistiche del calcio italiano.

I numeri sono significativi e aumentano il valore del responso: dal 1° al 30 settembre ben 246 gare, di cui 47 in A, 43 in B e 176 in C, con 665 gol segnati (351 da chi giocava in casa e 314 da chi era in trasferta). In schedina 100 segni 1 (37,6 per cento) 77 le X (28,9) e 89 i 2 (33,5).

Nella classifica unica delle cento squadre professionistiche, in base alla media punti, nerazzurri davanti a tutti: 5 successi in altrettante sfide e 3,00 punti. Alessandria e Padova si dividono le piazza d'onore, con 2,67, cinque vittorie e un pareggio, ma le due formazioni sono al primo posto nella speciale graduatoria della terza serie e svettano nei rispettivi gironi, i Grigi davanti a Monza (2,50) e Carrarese (2).

Non solo: la miglior difesa è quella degli uomini di Scazzola, in tutto il mese una sola rete subita, con una media di 0,2 a match.