Basket, scherma, rugby: la nuova stagione del Cuspo

SPORT - Alla Notte dei Ricercatori di Alessandria tanti visitatori che hanno affollato il Dipartimento di Scienze per conoscere la realtà universitaria hanno anche potuto apprezzare l'offerta formativa del Cuspo per l'Anno Sportivo 2019/20. Belle certezze e qualche importante novità. Lo sport ‘new entry’ è il basket: la squadra degli Aironi è iscritta al campionato federale Fip, categoria Promozione e punta fin da subito a ben figurare nel panorama sportivo locale, con l’ambizione di creare un buon bacino di praticanti. Attualmente si stanno allenando alla scuola Morando e da aprile alla scuola 'Caduti per la libertà' di via La Malfa. Per informazioni: basket@cuspo.it.

Il Cuspo conferma due importanti sezioni sportive che - per risultati e partecipazione - stanno riscuotendo molto seguito: il rugby e la scherma. Quest’ultima ha in programma un open day, oggi 1° ottobre alle 17, presso la palestra dell’Istituto Saluzzo, in via XXIV Maggio. Si potrà provare la disciplina, conoscere meglio questo nobile sport adatto a tutti. La scherma – in particolare la spada – è aperta a bambini, agonisti ed adulti principianti ed è tenuta dalla presidente Cuspo Alice Cometti. I giovani spadisti dell’Associazione stanno mietendo successi nazionali nelle categorie di appartenenza, confermando la buona crescita sportiva di tutta la sezione. Ultima in ordine di tempo la vittoria di Giorgia Gallo, prima classificata al Trofeo Antico Castello Città di Rapallo. Info: scherma@cuspo.it.

C’è ancora tempo invece per provare ed iscriversi alla Rugby Academy e far parte della sezione rugby, ben strutturata in vari settori (seniores maschile e femminile, Bonardas touch rugby, Black Herons U14 e 16, Rugby Academy) che da poco ha inaugurato la propria ‘nuova’ casa in frazione Casalbagliano. Per informazioni generali, convenzioni, agevolazioni per gli studenti: infosport@cuspo.it e 347.3270720