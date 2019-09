La magia di Harry Potter inaugura la stagione del Giacometti

NOVI LIGURE — La magia di Harry Potter aprirà la stagione del teatro Giacometti, a Novi Ligure. In cartellone ci sono dieci spettacoli, da ottobre ad aprile dell’anno prossimo. «Sarà una stagione di ampio respiro, che metterà insieme prosa, musica, danza e teatro per ragazzi – ha detto l’assessore alla Cultura Costanzo Cuccuru – Ci saranno grandi nomi del panorama nazionale, ma anche un doveroso omaggio a figure della nostra regione come Gianmaria Testa e importanti collaborazioni come quella con il Torino Jazz Festival».

La stagione si aprirà giovedì 17 ottobre con lo spettacolo fuori abbonamento “Potted Potter” che arriva in Italia, dopo anni di tutto esaurito in giro per il mondo: l’intera saga letteraria di Harry Potter, inclusa una partita di Quidditch come non si è mai vista prima, condensata in soli 70 minuti di puro divertimento.

In cartellone anche “I due gemelli” di Natalino Balasso, liberamente tratto dal testo di Carlo Goldoni, e “Fausto Coppi – L’affollata solitudine del campione”, un recital di parole e musica che vuole restituire al tempo presente la figura dell’Airone di Castellania, con Michele Maccagno, Gian Luca Favetto e Fabio Barovero.

Il 2019 si chiuderà con “Si nota all’imbrunire (solitudine da paese spopolato)”, con Silvio Orlando, mentre l’anno nuovo sarà salutato da “Anfitrione” di Sergio Pierattini, una rilettura contemporanea dell’opera di Plauto. La programmazione proseguirà con lo spettacolo musicale “Col tempo sai – La canzone tra Genova e Parigi”, “Alle 5 da me” (commedia sentimentale con Gaia De Laurentis) e “Carmina Burana”, che abbinerà le musiche di Carl Orff e le coreografie dello Spellbound Contemporary Ballett.

La stagione si chiuderà il 4 aprile con un altro spettacolo fuori abbonamento, “B & B”, concerto con Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello e la Banda Osiris proposto nell’ambito del Torino Jazz Festival.

Realizzata in collaborazione con la fondazione Piemonte dal vivo e con Acos in qualità di sponsor, «la stagione ha mantenuto i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti allo stesso livello degli anni precedenti», ha spiegato la direttrice della biblioteca Patrizia Orsini. I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita a prezzi tra i 14 e i 20 euro. Gli abbonamenti a otto spettacoli vanno dai 96 ai 136 euro, quelli a quattro spettacoli dai 52 ai 72 euro. I vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione dal 18 al 25 ottobre; i nuovi abbonamenti saranno messi in vendita dal 26 ottobre al 7 novembre. I biglietti per i singoli spettacoli saranno disponibili dall’8 novembre.