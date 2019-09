Era il 29 settembre 1974, quel numero che è entrato, subito, nell'identità degli Ultras Grigi. Ultras 1974, oggi è il giorno del 45° compleanno e, strani scherzi del destino, l'Alessandria, con i suoi tifosi, è in campo sul lago di Como. Su un ramo di quel lago teatro,45 anni fa, del debutto del nuovo gruppo di giovani tifosi, "la prima trasferta nella giornata di apertura del campionato - ricorda Mario Di Cianni, uno dei fondatori, per tutti 'capo Mario', lo slo dei Grigi - Il giorno della nascita ufficiale degli Ultras Grigi. Anche 45 anni fa era domenica, come oggi, e la strada è quasi la stessa, sempre sul lago di Como, anche se sul ramo opppsto".

Saranno in molti, fra i primi ultras, oggi al 'Rigamonti - Ceppi', altri ci saranno con il cuore e un gruppo tiferà dalla torretta speciale, in cielo: Dolly, Furio, Plico, Chiarugi, Lucarino, sempre insieme a noi".

Di Cianni crede nei corsi e ricorsi, "il 29 settembre 1974 si è scritta la storia, oggi, tutti insieme, vogliamo continuare la leggenda"