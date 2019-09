Casalnoceto, arrestato il parricida

CASALNOCETO - E' stato arrestato dai carabinieri Andrea Pagani, il 43enne di Casalnoceto, ritenuto responsabile di parricidio nei confronti del padre Antonello, 74 anni, colpito a morte con una coltellata alla schiena nell'abitazione in cui i due vivevano, senza altri familiari, in via Roma, nel centro del paese.

I fatti si sono verificati nella mattina di ieri, venerdì 27 settembre, e i carabinieri hanno trovato il figlio sul posto, nella stanza da letto, poche ore dopo, con alcune ferite da taglio probabilmente autoinferte, medicate poi al pronto soccorso di Tortona.

Mentre l'omicidio è in fase ancora di ricostruzione, ad opera degli agenti della polizia scientifica intervenuta per i rilievi, l'uomo è stato arrestato. C'erano stati anche complicati precedenti in questa convivenza: nel 2012, Andrea Pagani fu arrestato per maltrattamenti nei confronti del padre e resistenza a pubblico ufficiale. I due vivevano soli; la madre si era trasferita fuori provincia e l'altro figlio si era sposato. L'abitazione è stata sottoposta a sequestro dai militari.